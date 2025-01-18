«Мистер Нет». Путин напомнил, почему на Западе министру иностранных дел СССР Громыко дали такое прозвище

Путин: Главу МИД Громыко называли Мистер Нет из-за необходимости договариваться

Президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с иранским коллегой Масудом Пезешкианом вспомнил, что главу МИД СССР Андрея Громыко называли «Мистер Нет».

Российский лидер отметил, что ООН в свое время создавалась, чтобы искать компромиссы и договариваться, отказываясь от односторонних решений. И сегодня баланс сил можно сохранить только опираясь на устав Всемирной Организации, в создании которого участвовал Громыко.

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Владимир Путин президент России

Громыко прозвали Мистером нет из-за того, что СССР часто блокировал голосования по тем или иным вопросам в ООН, используя право вето.

Громыко стоял у истоков ООН

Громыко сыграл важную роль в создании Организации Объединенных Наций и даже стал одним из авторов ее Устава. Молодой дипломат вошел в состав подготовительной комиссии, которая в полуразрушенном войной Лондоне разрабатывала повестку дня первых сессий Генассамблеи.

Мои "нет" они слышали гораздо реже, чем я их "ноу", ведь мы выдвигали гораздо больше предложений Андрей Громыко министр иностранных дел СССР

Сам глава советской дипломатии относился к своему прозвищу спокойно. По свидетельству переводчика Виктора Суходрева, министр «очень упорно, как бульдог, цеплялся за наши позиции, отстаивал их».

Громыко запомнился как участник инцидента, известного как «ботиночная дипломатия». 12 октября 1960 года во время заседания 15-й Генеральной Ассамблеи ООН генеральный секретарь ЦК КПСС Андрей Хрущев, представитель СССР в ООН Валериан Зорин и Громыко начали громко барабанить по столу, прерывая речь британского премьер-министра Гарольда Макмиллана, позволившего себе резкие высказывания в адрес Советсткого Союза. После этого, вспоминал в своих мемуарах Громыко, Хрущев нагнулся, снял с ноги ботинок и стал с силой стучать им по столу, за которым сидел.

Самым известным высказыванием Громыко стала фраза «Лучше десять лет переговоров, чем один день войны». Впоследствии этой фразой министр иностранных дел России Сергей Лавров озаглавил книгу о легендарном дипломате.

Дипломатический рекорд Громыко до сих пор не побит

Андрей Громыко занимал пост министра иностранных дел СССР на протяжении 28 лет — с 1957 до 1985 года. Этот срок является абсолютным рекордом в истории Советского Союза и России. Для сравнения, Лавров занимает этот пост чуть меньше 21 года — с 9 марта 2004 года.

В 2017 году Сахалинское отделение Русского географического общества предложило назвать один из пяти безымянных Курильских островов в честь Громыко. Тогдашний председатель правительства Дмитрий Медведев согласился с идеей и подписал соответствующее постановление.