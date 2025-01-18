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13:31, 18 января 2025Мир

Илон Маск предупредил о риске вымирания человечества

Илон Маск: Человечество вымрет, если люди перестанут заводить детей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Американский бизнесмен Илон Маск предрек вымирание человечества в случае, если люди перестанут заводить детей. Об этом миллиардер заявил на своей странице в соцсети X.

«Если мы перестанем рожать детей, человечества больше не будет», — написал он в ответ на исследование, представленное в журнале Lancet. Согласно их прогнозам, коэффициент фертильности к концу столетия резко снизится по всему миру.

Ранее Маск заявил, что ФРГ и Европа находятся на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости. Так он прокомментировал слова бывшего сотрудника Госдепа Майка Бенца о том, что НАТО будет до последнего препятствовать попыткам политических перемен в Германии.

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