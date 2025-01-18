Энергетик высказался о возможности кризиса в Европе из-за действий Украины и США

Действия Украины и США могут привести к энергетическому кризису в Европе, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Своим мнением энергетик поделился в беседе с «Лентой.ру».
«Безусловно, это так. Венгрия получает весь свой газ из России только по "Турецкому потоку" теперь. Проблема для них в том, что "Турецкий поток" тоже могут перекрыть. В частности, это уже пытались сделать, но более цивилизованными методами [чем попытка Украины атаковать станцию газопровода]. Явно тогда тоже были указания Соединенных Штатов, которые пытаются дальше выдавливать Россию с газового европейского рынка», — напомнил Юшков.
Энергетик рассказал, что Болгария поднимала тариф на транспортировку газа по своей территории. Однако Венгрия тогда противостояла тем, что угрожала не пустить страну в Шенгенскую зону.
«Второй аспект в этом плане — это то, что если перекрыть какой-то из российских газопроводов в Европу, то в Европе возникнет дефицит и начнет расти цена. Поэтому Венгрия здесь еще обеспокоена тем, что все пострадают. Потому что чем меньше российского газа, тем больше дефицит, тем выше цена. И даже не важно, покупаешь российский газ, не покупаешь. Все равно цена выше будет, потому что поднимается биржевая цена. Вот о чем говорит [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан, когда говорит об общем энергетическом кризисе», — объяснил он.
Кроме того, Соединенные Штаты 10 января ввели санкции в отношении двух российских СПГ, объемы которых шли на европейский рынок. Теперь их не будет для европейцев, и, соответственно, это тоже повлияет на цену
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что действия Украины и США угрожают Европейскому союзу (ЕС) энергокризисом. По словам политика, риск кризиса он видит в остановке транзита газа через территорию Украины, а также в санкциях США против российских энергетических компаний. Перечисленные события он назвал тревожными для ЕС.
13 января в Минобороны России заявили, что Украина предприняла попытку атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».