Энергетик высказался о возможности кризиса в Европе из-за действий Украины и США

Энергетик Юшков допустил энергокризис в Европе из-за действий Украины и США

Действия Украины и США могут привести к энергетическому кризису в Европе, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Своим мнением энергетик поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Безусловно, это так. Венгрия получает весь свой газ из России только по "Турецкому потоку" теперь. Проблема для них в том, что "Турецкий поток" тоже могут перекрыть. В частности, это уже пытались сделать, но более цивилизованными методами [чем попытка Украины атаковать станцию газопровода]. Явно тогда тоже были указания Соединенных Штатов, которые пытаются дальше выдавливать Россию с газового европейского рынка», — напомнил Юшков.

Энергетик рассказал, что Болгария поднимала тариф на транспортировку газа по своей территории. Однако Венгрия тогда противостояла тем, что угрожала не пустить страну в Шенгенскую зону.

«Второй аспект в этом плане — это то, что если перекрыть какой-то из российских газопроводов в Европу, то в Европе возникнет дефицит и начнет расти цена. Поэтому Венгрия здесь еще обеспокоена тем, что все пострадают. Потому что чем меньше российского газа, тем больше дефицит, тем выше цена. И даже не важно, покупаешь российский газ, не покупаешь. Все равно цена выше будет, потому что поднимается биржевая цена. Вот о чем говорит [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан, когда говорит об общем энергетическом кризисе», — объяснил он.

Кроме того, Соединенные Штаты 10 января ввели санкции в отношении двух российских СПГ, объемы которых шли на европейский рынок. Теперь их не будет для европейцев, и, соответственно, это тоже повлияет на цену Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ)

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что действия Украины и США угрожают Европейскому союзу (ЕС) энергокризисом. По словам политика, риск кризиса он видит в остановке транзита газа через территорию Украины, а также в санкциях США против российских энергетических компаний. Перечисленные события он назвал тревожными для ЕС.

13 января в Минобороны России заявили, что Украина предприняла попытку атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».