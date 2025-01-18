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12:43, 18 января 2025Экономика

Стоимость арестованных активов Моргенштерна подсчитали

Shot: В России у Моргенштерна осталась недвижимость на сумму около 200 млн руб.
Виктория Клабукова

Фото: @morgen_shtern

Стоимость арестованных активов рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) может составлять около 200 миллионов рублей. Такую сумму раскрыли Telegram-каналу Shot.

По сведениям журналистов, под арест попал подмосковный дом исполнителя площадью 809 квадратных метров. Усадьба располагается в деревне Леоново. Также ограничения были наложены на участок в 0,95 гектара, и гараж площадью 164 «квадрата». Эту недвижимость шоумен купил в ипотеку в 2021 году.

Кроме того, в собственности у Моргенштерна остаются три помещения в столичном комплексе «Александрия» на Бакунинской улице. Одно из них занимает 124,5 квадратного метра, другие — по 18,5 «квадрата». Они были приобретены музыкантом в 2023 году уже после того, как он покинул Россию.

Ранее стало известно, что Моргенштерну предъявили обвинение в нарушении закона об иноагентах. В сентябре 2024 года против него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. На его имущество в России наложили арест. Сам артист сразу после своего концерта в Таиланде отправился в реабилитационный центр.

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