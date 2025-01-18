Украинская журналистка Панченко обвинила Запад в затягивании конфликта

Запад виноват в затягивании конфликта на Украине. В этом западные страны обвинила украинская журналистка Диана Панченко, запись с таким содержанием она опубликовала в соцсети X (ранее — Twitter).

Так журналистка ответила на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина, не имеющая своей собственной экономики, не существует без денег Европейского союза. Экономическое положение в стране Орбан описал словом «руины».

По мнению Панченко, единственное, что Западу нужно от Киева — способность воевать, и это единственная причина, по которой Киев получает финансирование.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал возможную причину затягивания украинского конфликта. Он предположил, что сам Киев делает это, чтобы избежать расследования преступлений, таких, в частности, как кража денег, выделенных в качестве военной помощи Украине.