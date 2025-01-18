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18:58, 18 января 2025Мир

Нападение на судей в Иране признали терактом

IRNA: Нападение на судей Верховного суда в Иране признано терактом
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: WANA / Reuters

Стрельба у здания Верховного суда Ирана в Тегеране, жертвами которой стали двое судей, признана терактом. Об этом сообщает агентство IRNA.

Генеральный прокурор Ирана поручил расследовать нападение. По данным агентства, нападавшего пытались задержать, но он покончил с собой.

Также известно, что в результате теракта пострадали телохранитель и еще один судья. Злоумышленник, предположительно, не имел отношения к Верховному суду и рассматриваемым в нем делам.

Стрельба произошла у здания Верховного суда в Тегеране 18 января. Жертвами нападения стали судьи Мохаммад Мокисех и Али Разини.

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