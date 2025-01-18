Нападение на судей в Иране признали терактом

Стрельба у здания Верховного суда Ирана в Тегеране, жертвами которой стали двое судей, признана терактом. Об этом сообщает агентство IRNA.
Генеральный прокурор Ирана поручил расследовать нападение. По данным агентства, нападавшего пытались задержать, но он покончил с собой.
Также известно, что в результате теракта пострадали телохранитель и еще один судья. Злоумышленник, предположительно, не имел отношения к Верховному суду и рассматриваемым в нем делам.
Стрельба произошла у здания Верховного суда в Тегеране 18 января. Жертвами нападения стали судьи Мохаммад Мокисех и Али Разини.