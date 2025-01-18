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06:41, 18 января 2025Россия

Названы требующие срочного обращения к врачу симптомы гриппа

Иммунолог Крючков: при выраженных симптомах гриппа надо обращаться к врачу
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Большинство россиян не обращаются к врачу при симптомах гриппа или ОРВИ, но сделать это необходимо тогда, когда они становятся выраженными и продолжительными, рассказал «Ленте.ру» иммунолог Николай Крючков. Также он рекомендовал обращаться к специалистам людям, находящимся в группах риска.

«К врачу необходимо идти тогда, когда симптомы становятся тяжелыми и продолжительными. Например, когда не помогает прием жаропонижающих при высокой температуре, или когда после этого температура быстро восстанавливается в течение двух дней. Другой опасный симптом — ощущение нехватки воздуха или одышка», — рассказал Крючков.

Помощь специалистов также требуется в случае возникновения сильных головных болей, вялости, побледнения кожи, посинения носогубного треугольника. Кроме того, иммунолог рекомендовал не затягивать с походом к врачу и людям, находящимся в группе риска.

«Лучше не ждать и обращаться за помощью сразу после возникновения симптомов. Нужно провести лабораторную диагностику и определить, не грипп ли это или ковид — в случае остальных ОРВИ большой разницы для взрослого человека нет. Первые же две болезни в чем-то похожи в плане лечения, но не во всем», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков указал россиянам на частые ошибки при лечении гриппа. В частности, он призвал не пытаться сбивать высокую температуру аспирином, поскольку при гриппе он противопоказан.

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