Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:52, 18 января 2025Россия

Пушилин приехал во взятый под контроль город Курахово

Глава ДНР Пушилин приехал во взятый под контроль Курахово
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Пушилин Д.В.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин приехал во взятый под контроль город Курахово. Об этом он сообщил в рамках видеообращения в своем Telegram-канале.

«У нас есть возможность сегодня посмотреть, что на самом деле осталось от Курахова, что происходит», — заявил глава региона в ролике, записанном на фоне стелы на въезде в город.

О том, что Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Курахово в ДНР стало известно 6 января. По словам Пушилина, укрепрайон в городе сопоставим по значимости с Авдеевкой и Угледаром.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны рассказало об ответе на удар ВСУ ATACMS по территории России

      На Украине ликвидировали датского инструктора по управлению F-16

      В стране ЕС заявили об обнаружении обломков российского беспилотника

      Илон Маск предупредил о риске вымирания человечества

      В Германии признали рост военного потенциала России

      В крупном российском городе ликвидировали прокуратуру

      Пленный пограничник рассказал о плохом отношении англичан и французов к украинцам

      Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты

      Швеция отправила военных для усиления границы с Россией

      Десять человек пострадали в ДТП под Тулой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше