Глава ДНР Пушилин приехал во взятый под контроль Курахово

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин приехал во взятый под контроль город Курахово. Об этом он сообщил в рамках видеообращения в своем Telegram-канале.

«У нас есть возможность сегодня посмотреть, что на самом деле осталось от Курахова, что происходит», — заявил глава региона в ролике, записанном на фоне стелы на въезде в город.

О том, что Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Курахово в ДНР стало известно 6 января. По словам Пушилина, укрепрайон в городе сопоставим по значимости с Авдеевкой и Угледаром.