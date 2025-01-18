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18:45, 18 января 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о подземных городках ВСУ в Курахово

Глава ДНР Пушилин рассказал о подземных городках ВСУ в Курахово
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выстроили в Курахово целую вереницу подземных городков, где можно было укрываться от обстрелов и безопасно хранить боеприпасы. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, из-за многоуровневой системы укреплений лобовой штурм города был невозможен и чреват большими потерями. По этой причине наступать приходилось преимущественно малыми группами и по флангам.

«Но это не остановило наших парней, они не только освободили Курахово — это удалось сделать достаточно бережно», — сообщил Пушилин.

Ранее глава ДНР рассказал о переходе про контроль Российской армии литиевых месторождений возле населенного пункта Шевченко. Он напомнил, что эти месторождения представляют большой интерес для Запада. «Но на данный момент это все находится под контролем [России]», — добавил он.

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