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06:13, 18 января 2025Бывший СССР

Рогов заявил о зачистке Времевки российскими войсками

Рогов заявил о зачистке Времевки в ДНР российскими войсками от ВСУ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России выбили украинских военных из Времевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он добавил, что в настоящий момент в населенном пункте проводится зачистка от оставшихся бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее украинский военнослужащий с позывным Мучной подтвердил, что бойцы ВС РФ установили контроль над населенным пунктом. Он указал, что в селе перед мостом через реку Мокрые Ялы появился триколор. Военный также выразил опасения, что российские подразделения форсируют водную преграду и с севера и юга возьмут в клещи позиции ВСУ на противоположном берегу.

До этого сообщалось, что за три дня боестолкновений во Времевке удалось зачистить примерно 600 строений. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили более 70 украинских бойцов и взяли в плен до взвода личного состава противника.

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