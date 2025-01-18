Российские бойцы зачистили около 600 зданий в боях за один населенный пункт в зоне СВО

МО России: Штурмовики зачистили около 600 зданий в боях за Времевку в ДНР

Российские штурмовики зачистили сотни зданий в боях за населенный пункт Времевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, в боях за этот поселок в зоне специальной военной операции (СВО) участвовали бойцы с российского Дальнего Востока — им удалось захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины, а после зачистить около 600 строений.

«Залогом уверенного продвижения подразделений группировки войск "Восток" в агломерации Нескучное, Времевка стали грамотное управление, самоотверженность, скоординированная и слаженная работа [военнослужащих различных родов войск]», — рассказали в Минобороны.

О переходе Времевки под российский контроль стало известно сегодня, 18 января. Поселок находился под контролем российских войск с начала СВО до лета 2023 года. Времевка вплотную прилегает к Великой Новоселке, крупному узлу дорог, ведущих в Запорожскую и Днепропетровскую области.