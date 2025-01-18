РИА: Штурмовик отряда «Борз» Босяк заставил сдаться 13 бойцов ВСУ в Курахово

Российский военный с позывным Босяк из штурмовой роты штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Юг» ВС РФ заставил сдаться 13 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово. Об этом сообщил его командир с позывным Джексон, передает РИА Новости.

«Зашел к противнику на второй этаж, один. Вокруг него стояло 13 вооруженных солдат. Он в одиночку объяснил им, что у них нет выхода, они находятся в окружении и что им лучше сложить оружие», — рассказал о поступке своего подчиненного Джексон.

Командир добавил, что перед этим штурмовики с позывными Шах и Босяк пленили украинского бойца, который перепутал позиции и вышел к российским военным. Босяк поговорил с ним и отправил к другим военнослужащим ВСУ в соседний дом, после чего сам зашел за ним и убедил его сослуживцев сдаться.

«Противник понял, сложил оружие. Пацаны их всех "упаковали". На следующий день при выводе уже пленных, к сожалению, Босяк попал под артобстрел», — рассказал Джексон, добавив, что военный получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее пленный инспектор государственной пограничной службы Украины Александр Бычко рассказал, что жители Великобритании и Франции считают украинцев людьми второго сорта. Он добавил, что европейские инструкторы используют старые методы, которые не отвечают реалиям военных конфликтов.