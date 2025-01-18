Сотрудник посольства Франции сбил женщину в российском регионе

Сотрудник посольства Франции в России сбил женщину в Калужской области

Сотрудник посольства Франции в России сбил женщину в Калужской области. Об этом сообщает УМВД РФ по региону.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 15 декабря на 85-м километре автодороги А130 Москва — Малоярославец — Рославль. По предварительным данным, сотрудник посольства, направлявшийся в сторону Москвы, сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. В настоящее время проводится административное расследование.

Согласно информации РИА Новости, женщина получила легкие травмы и отказалась от претензий.

Ранее в Приморском крае автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех подростков, которые шли по нему. Момент аварии был опубликован в сети.