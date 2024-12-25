В России вылетевший на тротуар автомобиль сбил трех подростков и попал на видео

В Находке автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех подростков

В Находке Приморского края автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех подростков, которые шли по нему. Об этом, публикуя запись момента аварии, сообщает краевая прокуратура в Telegram-канале.

За рулем автомобиля, предварительно, находился 73-летний мужчина. Он не справился с управлением, из-за чего выехал на троуар на улице Пирогова. Пострадали подростки 14 лет, их госпитализировали.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что транспортное средство теряет управление на повороте, после чего врезается в трех подростков, а затем улетает в кювет. Видеозапись заканчивается тем, что к месту происшествия сбегаются прохожие.

Ранее в Белгороде перебегавший дорогу на красный сигнал светофора подросток попал под колеса двух машин. Происшествие попало на запись видеорегистратора, у подростка диагностировали травмы.