В крупном российском городе ликвидировали прокуратуру

Ura.ru: Генпрокурор РФ Краснов ликвидировал прокуратуру Тюмени

Прокуратура Тюмени ликвидирована решением генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным структурам.

Полномочия городской прокуратуры будут переданы в аппарат областного ведомства. Высвободившихся сотрудников, по словам собеседника агентства, перераспределят вскоре после упразднения структуры. «Какое из управлений ведомства будет осуществлять контроль за городскими отделами УМВД, СК и так далее — пока неясно», — поделился инсайдер.

Аналогичные расформирования, по информации портала 72.ru, готовятся также в Барнауле, Томске, Оренбурге, Астрахани, Брянске, Тольятти, Саратове, Калининграде и Туле. Изменения коснутся 20 управлений прокуратуры. Предположительно, реформа проводится в городах с населением менее миллиона человек — «в целях оптимизации». Проект указа, как уточняется, готовился в течение года.

Ранее глава Генпрокуратуры Игорь Краснов призвал подчиненных активнее внедрять возможности искусственного интеллекта в работу. Данное поручение входит в план по внедрению технологий искусственного интеллекта в работу по надзору, подписанный в 2024 году.