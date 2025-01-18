В Белоруссии прокомментировали критику в США выборов президента

Глава ЦИК Белоруссии Карпенко: США натянули на себя корону, которую им не давали

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко, отвечая на критику со стороны американских властей в адрес предстоящих выборов в стране, сказал, что США натянули на себя корону, которую им никто не давал. Такое мнение он высказал в интервью журналисту телеканала СТВ Григорию Азаренку и опубликовал в своем Telegram-канале.

Карпенко обратил внимание, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже неоднократно повторял, что выборы в Белоруссии могут быть свободными и справедливыми. Глава ЦИК напомнил, что в прошлый раз американский чиновник заявил, что не признает результаты выборов президента республики, сразу после закрытия избирательных участков. На этот раз Блинкен высказался в том же духе еще до того, как в Белоруссии началось голосование, отметил Карпенко.

«Сейчас еще не начались выборы, а он [Блинкен] прокомментировал, что тоже не признает. Я так понимаю, что люди натянули на себя корону, которую им никто не давал, не давал права давать оценки, подвергать легитимности органы власти, которые избираются в суверенных государствах», — поделился своим мнением глава ЦИК республики. Он также подчеркнул, что выборы — это суверенное право любого государства и что Белоруссия никогда не позволяла себе подвергать сомнению результаты выборов в других странах, даже если ей что-то не нравилось.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко сообщил, что избирательный процесс в Белоруссии идет своим чередом, несмотря на попытки оппозиции повлиять на него. Также Карпенко отметил, что в предыдущие электоральные кампании республика уже сталкивалась «со стикерами, с разными листовками, с разными попытками каким-то образом повлиять» на избирательный процесс.