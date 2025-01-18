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09:40, 18 января 2025Мир

В Британии призвали восстановить отношения с Россией

Британский политик Кертен заявил о необходимости восстановить отношения с РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритании необходимо восстановить отношения с Россией. Об этом в соцсети X (ранее — Twitter) заявил британский политик, глава партии «Наследие» Дэвид Кертен.

По его словам, политика действующего премьер-министра Британии Кира Стармера противоречит интересам народа страны, из слов Кертена следует, что именно сотрудничество Москвы и Лондона будет отвечать им.

«Стармер действует в интересах глобалистов (...) Британии следует искать возможность восстановить хорошие отношения с Россией», — призвал в блоге Кертен.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Ленте.ру», что своей политикой в отношении Украины Лондон нарывается на «большой скандал».

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