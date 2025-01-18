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16:33, 18 января 2025Мир

В Германии предложили немедленно депортировать всех украинских беженцев

SZ: Глава фракции АдГ Эбнер-Штайнер призвала выслать всех украинцев из Германии
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Глава фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно депортировать из Германии всех украинских беженцев. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

По информации издания, Эбнер-Штайнер призвала выслать всех беженцев, включая украинцев, чтобы с помощью комплексной ремиграции не допустить «наводнения страны получателями пособий, которые не желают интегрироваться».

Глава фракции АдГ подчеркнула, что Украина — большая страна, в которой достаточно мест, куда могут переселиться беженцы. В связи с этим, по ее мнению, они должны покинуть Германию немедленно.

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Помимо этого, Эбнер-Штайнер заявила, что для борьбы с мигрантами при необходимости на границах страны следует возвести заборы. Также, по ее мнению, надо предоставить баварским городам и общинам право объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере предоставления убежища, благодаря чему у них будет право отказывать беженцам в размещении. В заключение лидер фракции АдГ предложила вместо денежных пособий помогать беженцам исключительно товарами.

Ранее сообщалось, что до 20 тысяч украинских беженцев, прибывших в Британию после начала конфликта в 2022 году, могут потерять работу из-за новых правил продления визы. Представители благотворительной организации Opora считают, что тысячи украинцев могут лишиться рабочих мест, потому что их визы нельзя продлить ранее чем за месяц до истечения срока их действия.

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