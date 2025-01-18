В Гренландии рассказали о панике в Дании из-за Трампа

Депутат Фенкер: Высказывания Трампа о Гренландии вызвали панику в Дании

Власти Дании встревожены высказываниями избранного президента США Дональда Трампа о желании заполучить Гренландию. Об этом сообщил гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что заявления Трампа вызвали панику в Дании, теперь власти страны пытаются связаться с политиком. Кроме того, слова республиканца повлияли на отношение Копенгагена к Гренландии — он стал больше уважать остров, рассказал депутат.

Он подчеркнул, что Гренландия хочет равноправного сотрудничества с Данией, но ей не нужен посредник в вопросах внешней политики. «Мы можем создать сотрудничество в области обороны, безопасности, экономики, торговли и всего остального. Но мы не хотим, чтобы над нами издевались или говорили, что "у вас здесь больше нет компетенции"», — заявил Фенкер.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен обсудила с Трампом вопрос Гренландии и заявила, что остров сам должен принимать решение о предоставлении ему независимости.