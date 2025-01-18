В Испании Байдену предрекли политическое забвение

ABC: Байден стал президентом США, которого стоит забыть

Президент США Джо Байден стал государственным деятелем, которого стоит забыть с того момента, как он покинет свой пост. Политическое забвение уходящему главе Штатов предрекла испанская газета ABC.

«Он (Байден — прим. «Ленты.ру») был не переходной фигурой, забывшей [избранного президента США Дональда] Трампа, а, скорее, второстепенным элементом величайшего глобального политического явления этого столетия. А президента, как скажут многие в США, нужно забыть», — заметили авторы материала.

На фоне ухода Байдена с поста главы государства в Белом доме отмечают все более угнетающую обстановку. Сам политик лишь усиливает это впечатление своими провалами в последних публичных выступлениях. Так, во время речи на военной базе Байден не смог внятно объяснить, о чем он говорил в рамках последних переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также не сумел сформулировать критику в адрес российского лидера.