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17:22, 18 января 2025Россия

В российском городе школу закрыли на карантин из-за норовируса

Школу в городе Маркс закрыли на карантин из-за выявленных случаев норовируса
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Александр Подгорчук/Коммерсантъ

У 16 учеников средней школы города Маркса в Саратовской области выявили норовирус. Об этом сообщает РИА Новости.

16 января управление Роспотребнадзора по Саратовской области сообщило, что в средней школе №3 в Марксе объявлен карантин и приостановлены занятия из-за выявленных случаев острой кишечной инфекции среди учащихся. В ходе эпидрасследования у контактных лиц и персонала учреждения обнаружили РНК норовируса второго генотипа.

Глава Марксовского района Дмитрий Романо уточнил, что у первым обратившимся за помощью пациентам поставили предварительный диагноз ОРВИ, но результат лабораторных анализов выявил у 16 детей норовирус. У всех детей заболевание протекает в легкой форме. Предположительно через шесть дней все заболевшие поправятся.

Занятия в школе возобновятся 23 января.

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