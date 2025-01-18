В российском городе школу закрыли на карантин из-за норовируса

Школу в городе Маркс закрыли на карантин из-за выявленных случаев норовируса

У 16 учеников средней школы города Маркса в Саратовской области выявили норовирус. Об этом сообщает РИА Новости.

16 января управление Роспотребнадзора по Саратовской области сообщило, что в средней школе №3 в Марксе объявлен карантин и приостановлены занятия из-за выявленных случаев острой кишечной инфекции среди учащихся. В ходе эпидрасследования у контактных лиц и персонала учреждения обнаружили РНК норовируса второго генотипа.

Глава Марксовского района Дмитрий Романо уточнил, что у первым обратившимся за помощью пациентам поставили предварительный диагноз ОРВИ, но результат лабораторных анализов выявил у 16 детей норовирус. У всех детей заболевание протекает в легкой форме. Предположительно через шесть дней все заболевшие поправятся.

Занятия в школе возобновятся 23 января.

Накануне стало известно, что 32 человека отравились в санатории «Сосновый бор» на озере Тагарское Красноярского края. По предварительным данным, все пострадавшие употребляли еду в местной столовой.

