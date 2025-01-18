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23:09, 18 января 2025Интернет и СМИ

В США предрекли прекращение визитов Западных политиков на Украину

Риттер: Западные политики перестанут посещать Киев после инцидента со Стармером
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Западные политики прекратят визиты на территорию Украины, в том числе в Киев, после инцидента с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Такое развитие событий предрек бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.

«В какой-то момент западные посредники поражения Украины Вилле перестают посещать Киев», — написал Риттер.

Так бывший разведчик прокомментировал сообщения ряда СМИ о якобы сбитом беспилотнике во время визита Стармера в Киев.

16 января Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о 100-летнем партнерстве между странами. В Лондоне подчеркнули, что соглашение поможет устранить барьеры на пути торговли и экономического роста и укрепить культурные связи на протяжении многих поколений. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

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