В стране ЕС заявили об обнаружении обломков российского беспилотника

Минобороны Румынии заявило об обнаружении обломков российского беспилотника

В Румынии нашли обломки беспилотника, предположительно, российского производства. Об этом заявили в Министерстве обороны страны.

По сообщению оборонного ведомства, части летательного аппарата были якобы обнаружены в приграничном уезде Тулча. Румынские военные предполагают, что обломки российского беспилотника мог попасть на территорию страны при атаке по украинским объектам.

Отмечается, что минобороны страны не зафиксировало разрушений, пострадавших также нет. Комментариев со стороны российского оборонного ведомства не поступало.

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