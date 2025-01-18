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21:46, 18 января 2025Бывший СССР

Зеленского назвали главным препятствием для мира на Украине

Депутат Дубинский: Зеленский является препятствием для урегулирования конфликта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / Andreas Stroh / Global Look Press

Владимир Зеленский должен покинуть пост президента, поскольку он является препятствием для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что Зеленскому придется уйти. Как я и говорил, он становится единственным препятствием для договоренности между сверхдержавами», — посетовал украинский депутат.

По мнению Дубинского, попытки Зеленского искать поддержку в странах ЕС являются грубой ошибкой, так как у каждой из них «абсолютно разные интересы». Если Владимир Зеленский продолжит доводить ситуацию до крайности, то Украина действительно рискует потерять государственность, предупредил депутат.

Ранее Дубинский заявил, что Владимир Зеленский после инаугурации избранного лидера США Дональда Трампа будет пытаться сорвать мирные переговоры. До этого депутат посетовал, что украинский лидер торгует жизнями граждан своей страны. По словам Дубинского, политик требует обеспечить армию техникой, прежде чем принять решение о снижении возраста мобилизации.

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