Армия Израиля продолжила бить по Газе на фоне режима прекращения огня

Армия обороны Израиля продолжила бить по Газе на фоне режима прекращения огня

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила бить по Газе на фоне режима прекращения огня. Об этом сообщается в соцсети X.

«Истребители ВВС Израиля сейчас атакуют террористические объекты в секторе Газа», — говорится в публикации.

Ранее в январе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не прекращать огонь до передачи ХАМАС списка заложников. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания по вопросам безопасности, которое провели на фоне задержки при получении списка заложников, нуждающихся в освобождении.

Известно, что прекращение огня должно было начаться в 08:30 (в 09:30 по московскому времени).