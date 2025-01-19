Армия Израиля продолжила бить по Газе на фоне режима прекращения огня

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила бить по Газе на фоне режима прекращения огня. Об этом сообщается в соцсети X.
«Истребители ВВС Израиля сейчас атакуют террористические объекты в секторе Газа», — говорится в публикации.
Ранее в январе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не прекращать огонь до передачи ХАМАС списка заложников. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания по вопросам безопасности, которое провели на фоне задержки при получении списка заложников, нуждающихся в освобождении.
Известно, что прекращение огня должно было начаться в 08:30 (в 09:30 по московскому времени).