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13:45, 19 января 2025Культура

Сергей Лазарев поднял цену на корпоратив на два миллиона рублей

Shot: Певец Сергей Лазарев поднял цену на корпоратив до 8,5 миллионов рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский певец Сергей Лазарев увеличил цену за частное выступление на два миллиона рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

С 2025 году артист будет требовать за корпоративное выступление 8,2 миллионов рублей. Журналисты медиа заметили, что таким образом Лазарев поднял цену на 2 миллиона рублей. Еще в конце 2024-го Лазарев выступал на частных мероприятиях за 6,5 миллиона рублей.

В материале говорится, что при этом репертуар и продолжительность выступлений остались теми же. Так, по соглашению Лазарев выступает до 40 минут. Райдер известного артиста журналисты назвали достаточно скромным — певец требует наличия в гримерке сезонных овощей и фруктов, почищенного корня имбиря, зефира в шоколаде и горького шоколада от премиум-производителя, колы, кофе и воды.

Сергей Лазарев с его командой должен добраться до места выступления на 11 автомобилях. Сам артист предпочитает внедорожник Range Rover. Отмечается, что к выступлениям Лазарев вернется после отпуска.

В начале января певец Сергей Лазарев заявил, что за новогодние праздники набрал вес. «Плюс четыре килограмма за праздники. Твою ж... Скидывал, блин, весь год. Спасибо оливье!» — написал артист в соцсетях.

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