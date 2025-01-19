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17:43, 19 января 2025Интернет и СМИ

Илон Маск прокомментировал блокировку TikTok

Илон Маск высказался о блокировке TikTok в США и призвал разрешить X в Китае
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск высказался о блокировке TikTok и X и свободе слова. Публикации доступны на странице предпринимателя в соцсети X.

По словам предпринимателя, он давно выступает против запрета TikTok в США. Однако Илон Маск заметил, что не считает сбалансированной ситуацию, при которой TikTok до недавнего времени работал в Соединенных Штатах, а соцсеть X была заблокирована в Китае. «Надо что-то менять», — заметил Маск, который является владельцем соцсети X.

В своем новом заявлении миллиардер сослался на пост от 19 апреля 2024 года, в котором он говорил, что блокировка TikTok противоречит свободе слова и «не за это выступает Америка». «TikTok не следует запрещать в США, даже если такой запрет может принести пользу платформе X», — отмечал весной Илон Маск.

TikTok перестал работать в США 19 января. С этого дня при попытке зайти в приложение сервиса с американской территории можно увидеть соответствующее уведомление.

Ранее источники газеты The Washington Post сообщали, что избранный президент США Дональд Трамп может принять указ, чтобы спасти TikTok от блокировки в США. Однако опрошенные юристы заметили, что слово президента не может полностью отменить закон, одобренный Конгрессом при подавляющей двухпартийной поддержке.

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