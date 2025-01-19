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12:17, 19 января 2025Наука и техника

Перечислены советы по продаже старого смартфона

Эксперт Зубков заявил, что перед продажей смартфон нужно сохранить свои данные
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Adam Gregor / Shutterstock / Fotodom

Перед продажей смартфона необходимо удалить все личные данные и извлечь из аппарата сим-карту. Об этом RT заявил руководитель проектов «МегаФона» по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никита Зубков.

По словам Зубкова, пользователям необходимо предпринять шаги по защите конфиденциальности перед продажей смартфона. В числе важных шагов специалист перечислил перенос и сохранение данных на другое устройство или облачное хранилище, а также извлечение сим-карты или деактивацию eSIM.

Автор заметил, что затем владелец девайса должен выйти из учетной записи на телефоне. Финальным шагом он назвал сброс аппарата до заводских настроек. «Единственное, что вам останется сделать, так это подготовить комплектацию телефона: зарядное устройство, кабель, коробку, если они сохранились, и при наличии недостатков описать их», — подчеркнул Зубков.

По словам Никиты Зубкова, при покупке подержанного телефона его необходимо тщательно проверить: «Сначала физическое состояние: экран, камера, работа динамиков, зарядного устройства». Также стоит посмотреть, удалил ли предыдущий владелец гаджета свои данные с девайса.

Ранее аналитики Canalys рассказали, что корпорация Apple поставила на мировой рынок больше всех смартфонов в четвертом квартале 2024 года. Также американский IT-гигант лидировал на рынке в конце 2023-го.

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