Apple стала лидером рынка смартфонов в конце 2024 года

Canalys: Apple поставила больше всех смартфонов на рынок в конце 2024 года

Американская корпорация Apple поставила на мировой рынок больше всех смартфонов в четвертом квартале 2024 года. Об этом сообщается в отчете компании Canalys.

По данным аналитиков, в конце 2024-го IT-гигант из США стал лидером глобального рынка смартфонов. Доля корпорации Тима Кука составила 23 процента. На второй позиции разместилась корейская Samsung, доля которой снизилась до 16 процентов. Замкнула топ-3 китайская компания Xiaomi, которая получила долю 13 процентов. Специалисты заметили, что Xiaomi стала единственным производителем смартфонов, который показал в 2024-м устойчивый рост.

В заключительном квартале года мировой рынок смартфонов вырос на 3 процента и достиг показателя 330 миллионов единиц устройств. Однако темпы роста значительно замедлились. «Расширение ассортимента стало ключевым фактором роста рынка смартфонов в 2024 году», — заметил старший аналитик Canalys Тоби Чжу. Также Чжу заявил, что в новом году производителям будет сложно повторить успехи 2024-го.

По данным Canalys, Apple была лидером рынка смартфонов и в последнем квартале 2023 года — тогда она завоевала долю 24 процента. Ниже расположились Samsung и Xiaomi — 17 и 13 процентов соответственно.

Ранее специалисты Counterpoint Research заявили, что в 2024 году мировые продажи смартфонов выросли на четыре процента, хотя прежде падали два года подряд. Крупнейшим поставщиком смартфонов осталась компания Samsung.