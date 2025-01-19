Президент Грузии помиловал более 600 осужденных

Президент Грузии Кавелашвили в честь Крещения помиловал 613 осужденных

Президент Грузии Михаил Кавелашвили, чья инаугурация состоялась в декабре, помиловал 613 осужденных. Об этом сообщается на официальной странице грузинского лидера в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Отмечается, что Кавелашвили принял такое решение в честь праздника Крещения Господня. «Благодаря выдающемуся гуманному отношению помилованным лицам была предоставлена возможность вернуться к своим семьям и снова стать полноправными членами общества», — также говорится в публикации.

О том, какой категории осужденных коснулось помилование, не сообщается.

Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность президента Грузии 29 декабря. Его инаугурация проходила на фоне продолжающихся протестов. В своем первом публичном выступлении политик подтвердил курс страны на евроинтеграцию. По словам Кавелашвили, Тбилиси и сейчас готов к переговорам о членстве в Европейском союзе, что является историческим выбором грузинского народа.