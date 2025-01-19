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17:26, 19 января 2025Мир

Президент Ирана уличил США в стремлении контролировать мир

Президент Ирана Пезешкиан: США стремятся к контролю над всем миром
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США стремятся к контролю над всем миром и к однополярному мировому порядку. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, его слова передает ТАСС.

«Штаты стремятся к однополярности, они считают, что весь мир должен находиться под их контролем и двигаться в соответствии с их целями и желаниями», — заявил Пезешкиан.

По словам иранского президента, Россию не устраивает подход США к балансу сил на мировой арене. Он подчеркнул, что такая страна, как Россия, не может оказаться «в таких рамках, когда другие решают за нее, а она лишь исполняет планы, которые для нее придумывают». Пезешкиан добавил, что Иран также не согласен с тем, чтобы его роль в мире определялась извне.

Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что президент России Владимир Путин преподнес президенту Ирана русские подарки.

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