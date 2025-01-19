Россиян освободили от предоставления ОСАГО при регистрации автомобиля

Юрист Миронов: С 1 марта не нужно предоставлять полис ОСАГО при регистрации авто

С 1 марта россиянам не понадобится предоставлять полис ОСАГО при регистрации автомобиля, напомнил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. Его цитирует агентство «Прайм».

По его словам, это упростит процедуру для сотрудников ГИБДД, а для владельцев машин ускорит регистрацию.

При этом он опроверг мнение, что это приведет к росту на дорогах незастрахованных автомобилей. Водитель приезжает в ГИБДД на машине, которую намерен поставить на учет, а любое передвижение требует наличия страхового полиса, объяснил адвокат.

Также с 1 марта владелец может прекратить регистрацию автомобиля сразу после его продажи, тем самым избежав штрафов за нарушения, допущенные новым владельцем. Однако воспользоваться этим сможет только тот, кто заключил договор купли-продажи через Госуслуги, либо удостоверил этот договор у нотариуса, либо смена владельца произошла по решению суда, пояснил Миронов.

Ранее Анатолий Миронов рассказал россиянам о случаях, когда штраф ГИБДД может быть аннулирован.

