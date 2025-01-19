Российские войска взяли под контроль село Ясеновое в ДНР

Рогов: Российские войска взяли под контроль село Ясеновое в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Ясеновое, расположенное на западе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Нашими военными над Ясеновым был поднят государственный триколор, идет завершение операций по очистке территории от оставшихся украинских боевиков», — заявил Рогов. По его словам, сейчас начались «активные бои за освобождение Новоандреевки».

Ранее Рогов заявил, что Вооруженные силы России продвинулись западнее села Соленое в Донецкой народной республике и приблизились к границе с Днепропетровской областью Украины.

18 января Рогов сообщил, что российские войска выбили украинских военных из Времевки. По его словам, в настоящий момент в населенном пункте проводится зачистка от оставшихся бойцов ВСУ.