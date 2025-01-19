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21:24, 19 января 2025Россия

Самолет рейса Москва — Саранск приземлился в Шереметьево из-за проблем с шасси

Самолет рейса Москва -— Саранск сел в Шереметьево из-за проблем с шасси
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Самолет, который должен был следовать рейсом МоскваСаранск, приземлился в аэропорт Шереметьево, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Самолет сел в 20:52 по московскому времени, Причиной стали проблемы с шасси. На борту находились 72 человека, среди которых шестеро членов экипажа. Других подробностей в материале не приводится.

Ранее Самолет Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в Минеральных Водах из-за неисправности системы кондиционирования. Уточняется, что инцидент произошел с лайнером российской авиакомпании Red Wings, направлявшимся из российского города в Ереван. По данным источника, на борту находилось 86 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал.

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