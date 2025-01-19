Самолет рейса Москва — Саранск приземлился в Шереметьево из-за проблем с шасси

Самолет рейса Москва -— Саранск сел в Шереметьево из-за проблем с шасси

Самолет, который должен был следовать рейсом Москва — Саранск, приземлился в аэропорт Шереметьево, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Самолет сел в 20:52 по московскому времени, Причиной стали проблемы с шасси. На борту находились 72 человека, среди которых шестеро членов экипажа. Других подробностей в материале не приводится.

Ранее Самолет Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в Минеральных Водах из-за неисправности системы кондиционирования. Уточняется, что инцидент произошел с лайнером российской авиакомпании Red Wings, направлявшимся из российского города в Ереван. По данным источника, на борту находилось 86 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал.