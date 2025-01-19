Стало известно о новых погибших из-за взрыва бензовоза в Нигерии

This Day Live: Число погибших из-за бензовоза в Нигерии выросло до 86 человек

Число погибших из-за взрыва бензовоза в Нигерии увеличилось до 86 человек. Об этом в воскресенье сообщило издание This Day Live.

Грузовик, в котором перевозили 60 тысяч литров бензина, перевернулся в эти выходные возле района Суледжа в штате Нигер. После предпринятой неизвестными лицами попытки перелить бензин в другую автоцистерну с использованием генератора транспортное средство взорвалось.

Произошедшее попало на видео: на кадрах видно, как люди разбегаются в разные стороны от бензовоза, оглушенные взрывом. Среди них есть подростки. Также на снимках можно заметить несколько пожарных машин, прибывших на место происшествия.

Изначально сообщалось о семидесяти погибших, среди которых были как люди, перевозившие топливо, так и обычные горожане, проходившие мимо. Еще 52 человека пострадали, получив серьезные ожоги.

Ранее стало известно о ДТП с участием бензовоза в Тюменской области, на участке автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. В результате аварии там столкнулись сразу четыре транспортных средства, среди которых было два грузовика. В числе жертв оказались водитель фуры и бензовоза.

