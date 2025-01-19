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15:23, 19 января 2025Мир

Словакия поддержит военный нейтралитет Украины

Словацкий политик Гашпар: Путин и Трамп договорятся о нейтралитете Украины
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В Словакии заявили, что президенты России и США могут договориться о военном нейтралитете Украины. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.

По его словам, избранный президент США Дональд Трамп понимает опасения России относительно расширения НАТО на восток. Политик заметил, что в Словакии также осознают эту озабоченность и будут выступать против вступления Украины в НАТО.

«Мы выступаем за те решения, которые подразумевают гарантии как для России, так и для Евросоюза (ЕС)», — заметил Тибор Гашпар. Вице-спикер парламента республики предположил, что Путин и Трамп договорятся о военном нейтралитете Украины — в таком случае Словакия поддержит это решение.

По мнению Гашпара, Дональд Трамп говорил, что вооруженный конфликт на Украине произошел из-за того, что Россия отреагировала на некоторые провокационные действия Киева. «Стало быть, Словакия поддержит то, о чем договорятся Трамп и Путин», — подытожил Тибор Гашпар.

Также в интервью ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что страны ЕС могут потерять 70 миллиардов евро из-за остановки транзита газа из России через Украину. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский «решает вопросы таким образом, как будто проснулся рано утром».

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