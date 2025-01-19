Daily Express: Трампу нужно 24 недели, чтобы закончить конфликт на Украине

Избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу может потребоваться 24 недели для завершения конфликта на Украине, а не 24 часа, как он утверждал ранее. Об этом написало издание Daily Express.

«Однако ему может потребоваться всего 24 недели, а не 24 часа, чтобы подписать и доставить документ», — предположили журналисты.

Авторы также уверены, что единственный победитель в спецоперации — это Россия. Сейчас российские войска контролируют около 20 процентов украинской территории, утверждается в статье. По словам журналистов, мирное соглашение может позволить РФ сохранить контролируемые территории и создать демилитаризованную зону в долгосрочной перспективе.

Ранее профессор Джон Миршаймер заявил, что, в случае, если у Дональда Трампа не получится заключить соглашение о завершении конфликта на Украине, его репутация на мировой арене может сильно пострадать. Эксперт также отметил, что у самой Украины не останется другого выбора, кроме как согласиться на требования России даже несмотря на «политические трудности», сопряженные с этим.

Несколькими днями ранее советники Дональда Трампа признали, что конфликт на Украине не решится за сутки, а на его урегулирование могут уйти месяцы. По их словам, обещание решить конфликт в первый день на посту президента — сочетание «предвыборного бахвальства» и недостаточно верной оценки конфликта.