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02:57, 19 января 2025Мир

В Германии эвакуировали людей с вокзала из-за угрозы взрыва

Bild: людей на вокзале в немецком городе Пассау эвакуировали из-за угрозы взрыва
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benjamin Wagner / Unsplash

В Германии из-за угрозы взрыва провели эвакуацию людей на железнодорожном вокзале в городе Пассау. Об этом сообщает Bild.

В железнодорожную компанию Deutsche Bahn поступило сообщение, что в два поезда ICE были заложены бомбы. Отмечается, что поезд, который направлялся в Вену, пришлось остановить в Пассау.

На месте прибыли сотрудники правоохранительных органов и провели досмотр багажа пассажиров с помощью специально обученных собак. Также полиция обследуют поезд ICE в австрийском Шердинге, который находится в нескольких километрах от Пассау.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса НижнекамскМосква заявил о двух бомбах в ручной клади и напал с ножом на попутчицу. Женщина не пострадала, а в багаже дебошира не нашли взрывчатки.

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