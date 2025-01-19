В Германии эвакуировали людей с вокзала из-за угрозы взрыва

Bild: людей на вокзале в немецком городе Пассау эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Германии из-за угрозы взрыва провели эвакуацию людей на железнодорожном вокзале в городе Пассау. Об этом сообщает Bild.

В железнодорожную компанию Deutsche Bahn поступило сообщение, что в два поезда ICE были заложены бомбы. Отмечается, что поезд, который направлялся в Вену, пришлось остановить в Пассау.

На месте прибыли сотрудники правоохранительных органов и провели досмотр багажа пассажиров с помощью специально обученных собак. Также полиция обследуют поезд ICE в австрийском Шердинге, который находится в нескольких километрах от Пассау.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса Нижнекамск — Москва заявил о двух бомбах в ручной клади и напал с ножом на попутчицу. Женщина не пострадала, а в багаже дебошира не нашли взрывчатки.