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13:12, 19 января 2025Силовые структуры

В МВД рассказали об обеспечении безопасности на праздновании Крещения в России

Во время Крещения в России обеспечивали безопасность 32,5 тысячи силовиков
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Во время празднования Крещения Господня безопасность обеспечивали 32,5 тысячи сотрудников МВД, Росгвардии и МЧС. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, чьи слова приводит ТАСС.

«Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено», — добавила она.

По ее словам, полицейские продолжат обеспечивать безопасность в местах проведения праздничных мероприятий до момента их завершения.

Ранее священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко заявил, что пить крещенскую воду вместе с алкоголем запрещается. Кроме того, не следует это делать и на сытый желудок.

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