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17:58, 19 января 2025Россия

В Приморье пришедший к рыбакам в гости тигр попал на видео

В приморском селе Ракитное в гости к рыбакам неожиданно пришел тигр
Екатерина Ештокина

В приморском селе Ракитное в гости к рыбакам неожиданно пришел тигр и попал на видео. Соответствующий ролик появился в новостном Telegram-канале Владивостока.

На размещенных кадрах россияне сняли внезапно появившегося в темноте хищника. Четвероногий стоял на снегу, глядя на камеру. «По словам очевидцев, видео было снято 17 января. Дальнереченский район, село Ракитное», — говорится в публикации.

Ранее в январе в российском городе заметили гуляющего по улицам тигра и сняли на видео. На записи, сделанной на улице Октябрьской, было видно, как хищник неспешно проходит по заснеженной дороге.

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