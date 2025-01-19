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15:46, 19 января 2025Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре прокомментировали работу TikTok в России

Роскомнадзор не зафиксировал изменений в работе TikTok в России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Изменений в работе TikTok в российском сегменте интернета не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-службы Роскомнадзора, передает ТАСС.

«При использовании приложения TikTok в российском сегменте сети Интернет изменения в работе приложения пока не фиксируются», — говорится в сообщении.

В США в воскресенье, 19 января, заблокировали сервис коротких видео TikTok. «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться им», — говорится в сообщении, которое появляется у пользователей из Соединенных Штатов при попытке открыть приложение сервиса.

Затем пользователи TikTok из России обратили внимание на перебои в работе сервиса. Согласно полученной информации, к 12:40 по Москве пользователи оставили 3392 жалобы на проблемы с доступом.

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