Человеки-пауки подрались в российском регионе

В Красноярском крае подрались человеки-пауки

Человеки-пауки подрались на парковке в Красноярском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел на рынке «Заречный» в Минусинске. Четыре мужчины в костюмах человеков-пауков подрались на кулаках и разошлись.

Ранее около станции метро «Молодежная» в Москве подрались двое мужчин и попали на видео. Один из участников драки достал из заднего кармана джинсов нож и нанес им два удара своему оппоненту.

До этого стало известно, что в Иркутске ребенок жестоко избил сверстника на детской площадке. Это также попало на видео.