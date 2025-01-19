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05:51, 19 января 2025Интернет и СМИ

В США раскритиковали главу Пентагона за слова об Украине

Журналист Гринвальд: Остин хвалит сам себя, несмотря на победу РФ на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Heiko Becker / Reuters

Заявления главы Пентагона Ллойда Остина об особенной роли в поддержке Украины являются не более чем самовосхвалением на фоне поражения Соединенных Штатот. Об этом заявил американский журналист Гленн Гринвальд в соцсети X.

Он раскритиковал пост Ллойда, в котором тот подчеркнул свою роль в создании контактной группы по помощи Украине в формате «Рамштайн». Также шеф Пентагона заявил о личном вкладе в обороноспособность киевского режима.

«Все нахваливают сами себя при уходе. США и НАТО проиграли войну на Украине», — посетовал Гринвальд. По мнению журналиста, украинский конфликт завершится большими территориальными приобретениями РФ и превращением Украины в обрубок прежней территории.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин в совместной статье для СМИ написали, что США получили прибыль от конфликта на Украине, укрепив свое оборонное производство. Они разъяснили, что в процентном отношении к ВВП более двенадцати членов контактной группы по помощи Украине теперь предоставляют Киеву больше помощи в сфере безопасности, чем США.

10 января Остин заявил, что украинский конфликт позволил странам Запада выявить недостатки своих военно-промышленных комплексов, но их устранение еще далеко не завершено.

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