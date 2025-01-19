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14:00, 19 января 2025Россия

В вузах российского города создадут комнаты для кормления детей

В вузах Петербурга создадут комнаты для кормления детей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В вузах Санкт-Петербурга создадут комнаты для кормления детей до трех лет, называемые «комнаты матери и ребенка». Об этом стало известно из программы по повышению рождаемости в Петербурге на 2024–2027 годы, которая опубликована на городском портале нормативных правовых актов.

Согласно программе, данная норма направлена на студенческие семьи, где хотя бы один из родителей учится очно. Помимо того, для молодых семей, одиноких матерей и других категорий нуждающихся семей разработают пункты проката предметов первой необходимости, среди которых есть и коляски.

Уточняется, что в качестве поддержки беременным девушкам, которые учатся очно, ежегодно после постановки на учет будут выделять по 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, который разрешает выплату неистраченных остатков материнского капитала до 20 тысяч рублей. Обоснованием для увеличения допустимой суммы выплаты остатка парламентарии называют резкий рост цен на многие товары и услуги, в частности, на отдых, школьную форму и принадлежности.

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