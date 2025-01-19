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06:32, 19 января 2025Россия

ВС России решили пересобрать трофейные дроны и использовать их против ВСУ

МО: Бойцы «Севера» ВС РФ пересоберут трофейные FPV-дроны и пустят их против ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / Global Look Press

Бойцы группировки войск «Север» ВС России решили пересобрать трофейные FPV-дроны противника, подавленные системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в приграничье Курской области, и используют их против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир взвода РЭБ с позывным Борода в видео Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Трофейные "птицы" собраны нашими ребятами на передовой за двое суток. То есть это двое суток работы одного всего лишь комплекса. Передадим нашим товарищам, которые добудут из них всю разведывательную информацию. По возможности восстановят их. И это все полетит на головы нашим врагам», — добавил Борода.

В военном ведомстве отметили, что военнослужащие «Севера» в ходе спецоперации (СВО) выполняют задачи по нарушению работы украинских подразделений, дезинформации, ликвидации их систем связи и управления, РЛС и систем наведения. Они ежедневно противостоят атакам БПЛА ВСУ, летящих на малых и средних высотах.

Ранее стало известно, что специалисты НПЦ «Ушкуйник» работают над импортозамещением компонентов дрона «Князь Вандал», чтобы сделать его полность российским. До этого сообщалось, что такой беспилотник смог уничтожить технику НАТО на 300 миллионов долларов в зоне СВО.

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