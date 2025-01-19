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20:15, 19 января 2025Интернет и СМИ

YouTube удалил канал известного российского издания

Видеохостинг YouTube удалил канал издания «АиФ» с короткими роликами
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Видеохостинг YouTube в воскресенье, 19 января, удалил канал издания «Аргументы и факты» («АиФ»). Об этом сообщается на сайте «АиФ».

Речь идет о канале, на котором публиковались короткие ролики Shorts. В издании заверили, что не получали от YouTube никаких предупреждений и объяснений такой меры.

На канал было подписано 373 тысячи пользователей. В «АиФ» также отметили, что продолжат работу на других видеоплатформах.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский выразил уверенность в том, что россияне смогут прожить без YouTubе и других зарубежных сервисов. Он также напомнил, что американский видеохостинг, несмотря на свое удобство, нарушает российское законодательство, распространяя запрещенный контент.

Перед этим сообщалось, что Боярский допустил возможность восстановления работы YouTube в России в случае исполнения сервисом требований законодательства страны.

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