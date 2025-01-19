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19:31, 19 января 2025Мир

Захарова уличила Зеленского во лжи

Захарова: Зеленский заврался, так как не попал на инаугурацию Трампа
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский заврался, комментируя его несостоявшуюся поездку в Вашингтон. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Зеленский заявил, что не поедет на инаугурацию Трампа, потому что у него дома дела. Трубу прорвало?» — пошутила Захарова. По ее словам, Владимир Зеленский трижды просился на официальное мероприятие в американской столице, но то, что ему отказали, он забыл уточнить. Таким образом представитель МИД РФ уличила президента Украины во лжи.

«За 2024 год просроченный побывал более чем в 35 странах, и "домашние дела" его не смутили», — заметила Мария Захарова. «Новый год только начался, а у него за две недели уже случились попрошайные визиты в Германию, Италию, Польшу. И домашние дела снова помехой не стали», — подчеркнула Захарова.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января в Вашингтоне.

Ранее сын избранного президента США Дональда Трампа Бэррон Трамп заявил, что украинский президент трижды просил приглашение на инаугурацию избранного американского лидера Дональда Трампа. «Теперь он ведет себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак?» — отметил Трамп в своих соцсетях.

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