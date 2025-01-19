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22:18, 19 января 2025Интернет и СМИ

Журнал Time поместил на обложку сметающего документы Трампа

Журнал Time поместил на обложку номера сметающего документы Трампа
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото:аккаунт TIme в соцсети X

Журнал Time поместил на обложку номера избранного президента США Дональда Трампа, который сметает со стола документы.

На ней Трамп в красном галстуке сидит за столом Овального кабинета. «Он вернулся», — написано на обложке.

Избранный лидер вступит в должность президента 20 января.

Ранее Трамп пообещал издать в качестве одного из первых указ об отсрочке запрета TikTok в стране. Политик также уточнил, что, согласно указу, ни одна компания не будет нести ответственность за поддержание работы интернет-сервиса до издания документа.

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