Журнал Time поместил на обложку сметающего документы Трампа

Журнал Time поместил на обложку номера сметающего документы Трампа

Журнал Time поместил на обложку номера избранного президента США Дональда Трампа, который сметает со стола документы.

На ней Трамп в красном галстуке сидит за столом Овального кабинета. «Он вернулся», — написано на обложке.

Избранный лидер вступит в должность президента 20 января.

Ранее Трамп пообещал издать в качестве одного из первых указ об отсрочке запрета TikTok в стране. Политик также уточнил, что, согласно указу, ни одна компания не будет нести ответственность за поддержание работы интернет-сервиса до издания документа.