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18:28, 19 января 2025Мир

Журналистка призвала Германию провести аудит на Украине

Журналистка Диана Панченко призвала Германию провести аудит на Украине
Екатерина Ештокина

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинская журналистка Диана Панченко призвала Германию провести аудит на Украине. Об этом она написала в соцсети X.

«Необходимо провести финансовый аудит предыдущих расходов на Украине. Я уверена, что после этого Германия захочет ввести санкции только против Зеленского», — написала она, комментируя отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить новую помощь Киеву.

Ранее в январе Зеленский ввел санкции против ректора МГУ Садовничего и дирижера Башмета.

По словам президента Украины, данный указ позволяет блокировать «пропагандистов, работающих на Россию», тех, кто перешел на сторону России и помогает ей в конфликте.

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