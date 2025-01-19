Журналистка Диана Панченко призвала Германию провести аудит на Украине

Украинская журналистка Диана Панченко призвала Германию провести аудит на Украине. Об этом она написала в соцсети X.

«Необходимо провести финансовый аудит предыдущих расходов на Украине. Я уверена, что после этого Германия захочет ввести санкции только против Зеленского», — написала она, комментируя отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить новую помощь Киеву.

Ранее в январе Зеленский ввел санкции против ректора МГУ Садовничего и дирижера Башмета.

По словам президента Украины, данный указ позволяет блокировать «пропагандистов, работающих на Россию», тех, кто перешел на сторону России и помогает ей в конфликте.