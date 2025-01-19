Звезда «Ведьмака» впервые стал отцом

У актера Генри Кавилла родился ребенок

У популярного британского актера, звезды сериала «Ведьмак» Генри Кавилла родился ребенок. О том, что актер впервые стал отцом, сообщает PEOPLE со ссылкой на собственный источник.

Точная дата рождения ребенка, его пол и имя не уточняются. При этом в издании указали, что ранее британский портал Daily Mail выложил фотографии, на которых Кавилл и его возлюбленная Натали Вискузо гуляют с детской коляской в Австралии.

Актер в апреле подтвердил, что они с возлюбленной ожидают ребенка. Кавилл тогда признался, что он взволнован перед грядущим пополнением.

О том, что он состоит в отношениях с Вискузо, актер рассказал в апреле 2021 года. Его партнерша — вице-президент в телекомпании Vertigo Entertainment.